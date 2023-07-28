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Абхазия Информ

РОССИЙСКО-АБХАЗСКАЯ ГРАНИЦА: РОСТ ТРАНСПОРТНОГО И ПАССАЖИРОПОТОКОВ

Новости Пятница, 28 июля 2023 23:04
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РОССИЙСКО-АБХАЗСКАЯ ГРАНИЦА: РОСТ ТРАНСПОРТНОГО И ПАССАЖИРОПОТОКОВ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. В период курортного сезона нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер превышает пропускную способность почти в 7 раз. В пиковые моменты нагрузок (выходные дни) в сутки границу пересекают более 11 тысяч транспортных средств и 60 тысяч человек в обоих направлениях. С 1 мая через границу проследовали около 4 млн физлиц и 700 тысяч транспортных средств, в том числе 27 тыс. экскурсионных автобусов. (Всего с начала 2023 года российско-абхазскую границу пересекли 6,5 млн физических лиц и 1,4 млн автотранспорта).

Стабильная работа пункта пропуска обеспечивается благодаря комплексу мер: перераспределению потоков транспорта, использованию реверсивного движения, увеличению штатной численности поста, организации оперативного взаимодействия с другими государственными контрольными органами. Таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.

С увеличением транспортного и пассажиропотока фиксируется рост выявляемых нарушений таможенного законодательства.

«Большая часть всех нарушений связана с недекларированием и недостоверным декларированием товаров, несоблюдением запретов и ограничений, сокрытием товаров от таможенного контроля, нарушением срока временного ввоза транспортных средств, – комментирует ситуацию начальник таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков. – Необходимую информацию о правилах перемещения товаров через границу можно найти на официальных сайтах ФТС России, ЮТУ, а также на информационных стендах, размещенных в пункте пропуска».

С начала 2023 года постом возбуждено более 1000 дел об административных правонарушениях, что на 44% больше, чем в прошлом году. Предметами правонарушений в большинстве случаев являются алкоголь и табачные изделия. Так, выявлено 309 фактов незаконного перемещения табачной продукции, из них 60 – с сокрытием от таможенного контроля. По ним возбуждено 618 дел об АП, изъято 1,1 млн штук сигарет. По 70 фактам незаконного перемещения алкогольной продукции возбуждено 86 дел об АП, изъято около 350 литров алкогольной продукции.

Возбуждено 9 уголовных дел, связанных с контрабандой табачных изделий, оружия и боеприпасов, уклонением от уплаты таможенных платежей. По трем фактам наличия признаков уголовного преступления проводятся проверочные мероприятия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 28 июля 2023 23:06

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