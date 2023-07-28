В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «АБХАЗИЯ, ЛЕТО 1993 ГОДА: ЗАВТРА БЫЛА ПОБЕДА»

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. В малом зале Центрального выставочного зала открылась фотовыставка Вячеслава Чирикба «Абхазия, лето 1993 года: завтра была Победа», организованная Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия в рамках празднования 30-й годовщины победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. на

Фотографии были сделаны в июле и августе 1993 года, накануне решающей битвы вооруженных сил Абхазии с оккупантом, что завершилось водружением 30 сентября государственного флага Республики Абхазия на границе с Грузией.

На торжественном открытии присутствовали вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Абхазии, деятели культуры и науки, представители общественности.

Выставка проходит в малом зале ЦВЗ доступна для просмотра до 3 августа.