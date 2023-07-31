В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»
Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам электроэнергетики.
На совещании присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия и его первый заместитель Тенгиз Гирджинба.
В ходе совещания обсуждались вопросы оптимизации штатной численности РУПа, повышения заработной платы категорий работников, занятых на производстве.
Особое внимание на совещании было уделено вопросам установки приборов учета электроэнергии и повышения собираемости платежей.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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