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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Новости Понедельник, 31 июля 2023 20:00
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам электроэнергетики.

На совещании присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия и его первый заместитель Тенгиз Гирджинба.

В ходе совещания обсуждались вопросы оптимизации штатной численности РУПа, повышения заработной платы категорий работников, занятых на производстве.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам установки приборов учета электроэнергии и повышения собираемости платежей.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 31 июля 2023 20:02

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