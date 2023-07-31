В АБГОСФИЛАРМОНИИ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ КОНЦЕРТ ВТОРОГО СЕЗОНА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА «APSNY STAR»

Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинула Елизавета Ершова. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе и Сария Айба.

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Второй концерт второго сезона музыкального проекта «Apsny Star» прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались – Инна Койнова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинула Таисия Сердюк.

В команде Ильды Кучуберия за победу продолжили бороться Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Милена Квициния.

В составе жюри во втором концерте второго сезона были Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Габния.

Проект «Аpsny-Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон». Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.