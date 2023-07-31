 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Если депутаты парламента Абхазии проголосуют за законопроекты, разрешающие продажу иностранцам апарт-отелей, митингов в Сухуме не…
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
июня 24 2023
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБГОСФИЛАРМОНИИ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ КОНЦЕРТ ВТОРОГО СЕЗОНА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА «APSNY STAR»

Новости Понедельник, 31 июля 2023 20:03
Оцените материал
(0 голосов)
В АБГОСФИЛАРМОНИИ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ КОНЦЕРТ ВТОРОГО СЕЗОНА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА «APSNY STAR»

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Второй концерт второго сезона музыкального проекта «Apsny Star» прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинула Елизавета Ершова. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе и Сария Айба.

В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались – Инна Койнова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинула Таисия Сердюк.

В команде Ильды Кучуберия за победу продолжили бороться Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Милена Квициния.

В составе жюри во втором концерте второго сезона были Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Габния.

Проект «Аpsny-Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон». Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 31 июля 2023 20:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ХУДРУК ОСЕТИНСКОГО ТЕАТРА СТАВИТ В АБХАЗИИ СПЕКТАКЛЬ «КРОВАВАЯ СВАДЬБА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.