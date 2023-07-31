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Абхазия Информ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Новости Понедельник, 31 июля 2023 20:09
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. 31 июля – День памяти Фазиля Искандера. Поэт, писатель, философ, блестяще владевший словом скончался в Москве на 88-м году жизни. Гений, проживший долгую, счастливую жизнь: занимался любимым делом, которому посвятил всего себя, при жизни заслужил и народную любовь, и признание властей, что дано не всякому литератору.

Его книги переведены на десятки языков и до сих востребованы – многотысячные тиражи тому доказательство. Сам Фазиль Искандер называл себя русским писателем, воспевавшим Абхазию – именно здесь живут его герои, будь то знаменитый Сандро или мальчик Чик.

Библиография Фазиля Абдуловича насчитывает более четырех десятков произведений, среди которых следующие:

* «Сандро из Чегема»;

* «Золото Вильгельма»;

* «Тринадцатый подвиг Геракла»;

* «Чик знал, где зарыта собака».

Сюжет многих рассказов разворачивается на просторах абхазского села Чегем, где прошло детство писателя. Фазиль Искандер – лауреат многих премий (Пушкинской, «Триумфа»). В 1987 году он был членом жюри КВН на финальной игре Высшей лиги.

Последние годы автор жил в Москве с женой Антониной Хлебниковой и детьми. Будучи общественным деятелем, он выступал в защиту малочисленных народов и являлся старейшиной московской абхазской диаспоры. Фазиль Искандер умер 31 июля 2016 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 31 июля 2023 20:11

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