ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ СТАЛ ПРИМЕРОМ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазия в очередной раз организовала ярмарку ремесленных изделий. Участники представили широкий ассортимент вина, фермерских продуктов питания, предметов быта, а также ювелирных изделий и игрушек. Организаторами праздника выступили Союз виноделов Абхазии и культурно-деловая платформа «Гума».

Председатель Союза виноделов Баграт Авидзба уточнил, что фестиваль проводится второй раз. Количество стендов увеличилось до 21.

«Виноделие в республике переживает настоящий бум. Страну посещают около 2 млн туристов ежегодно. Количество домашних виноделен не поддается подсчету. Крупные винодельческие предприятия производят около 30 млн бутылок вина в год. Площадь виноградников – 3, 8 тыс. га», – сказал Авидзба.