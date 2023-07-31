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Абхазия Информ

ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ СТАЛ ПРИМЕРОМ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Новости Понедельник, 31 июля 2023 20:12
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ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ СТАЛ ПРИМЕРОМ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазия в очередной раз организовала ярмарку ремесленных изделий. Участники представили широкий ассортимент вина, фермерских продуктов питания, предметов быта, а также ювелирных изделий и игрушек. Организаторами праздника выступили Союз виноделов Абхазии и культурно-деловая платформа «Гума».

Председатель Союза виноделов Баграт Авидзба уточнил, что фестиваль проводится второй раз. Количество стендов увеличилось до 21.

«Виноделие в республике переживает настоящий бум. Страну посещают около 2 млн туристов ежегодно. Количество домашних виноделен не поддается подсчету. Крупные винодельческие предприятия производят около 30 млн бутылок вина в год. Площадь виноградников – 3, 8 тыс. га», – сказал Авидзба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 31 июля 2023 20:17

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