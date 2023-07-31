ТЕЛЕКАНАЛ В ГРУЗИИ ОБРАТИЛСЯ В ПОЛИЦИЮ ИЗ-ЗА СЛОВ ТУРИСТА ИЗ РФ ПРО АБХАЗИЮ

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Журналисты оппозиционного грузинского телеканала Formula пожаловались в полицию на туриста из России, рассказавшего о своей поездке в Абхазию.

Они взяли интервью у жителя Новосибирска, пассажира лайнера ASTORIA GRANDE, который следует по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Турист вышел прогуляться по грузинскому городу на время стоянки.

«Я был в Абхазии, разговаривал с людьми, меня интересовало их мнение, оккупанты мы или нет. Мне сказали, русские – хорошие люди, приезжайте, живите здесь, путешествуйте. Лет пять назад я последний раз был в Абхазии», – рассказал журналистам российский гражданин.

Турист также отметил, что Россия и Грузия – дружественные страны, есть только маленькие группы нацистов, которые ищут конфликта. Он подчеркнул, что плохих народов нет, хотя везде могут быть плохие люди.

На телеканале заявили, что считают его поездку в Абхазию нарушением грузинского закона «Об оккупации», так как по нему в эту республику и в Южную Осетию разрешается въезжать только через территорию, подконтрольную Тбилиси. Журналисты сообщили об этом в полицию.

Стоит отметить, что прибытие ASTORIA GRANDE в Батуми вызвало недовольство у прозападных оппозиционных партий и некоммерческих организаций. Они прошлой ночи протестовали возле места швартовки лайнера. Полиция выставила кордон и не пускала активистов. Когда протестующие пытались прорваться в порт, правоохранители задержали девять человек.

Протестующие требуют, чтобы этот лайнер перестал заходить в Батуми, так как он возит пассажиров, которые поддерживают СВО на Украине не признают притязаний Тбилиси на Абхазию и Южную Осетию.

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