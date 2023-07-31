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Абхазия Информ

КАК НАЧНЕТСЯ АВГУСТ В АБХАЗИИ? ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Новости Понедельник, 31 июля 2023 20:22
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КАК НАЧНЕТСЯ АВГУСТ В АБХАЗИИ? ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Погода в Абхазии в начале августа порадует отсутствием осадков и сильного ветра. На 1 августа синоптики обещают плюс 31, в последующие дни может стать жарче.

В Абхазии последний летний месяц начнется с жары.

В республике 1 августа, согласно прогнозам метеорологической службы, будет плюс 26-31 днем, около 17-22 градусов в ночные часы. Дождей не предвидится, переменная облачность, уф-индекс до 9 единиц. Сила ветра составит до 6 м/с. Больших волн на море не будет, а температура воды составит 25 градусов.

Отметим, что на этой неделе российский юг окажется во власти африканской жара из Сахары, в конце недели столбики термометров покажут 40 градусов и выше. Высока вероятность, что Абхазия также попадет в сферу влияния жаркого сухого воздуха из пустыни.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 31 июля 2023 20:23

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