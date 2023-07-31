ИЗЪЯТ КОНТРАБАНДНЫЙ «БОТОКС»

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в городе Гагра, при попытке сбыта товара в одном из салонов красоты была подвергнута досмотру ручная кладь гражданки Российской Федерации.

В результате проверки был обнаружен и изъят косметологический препарат «ботокс» в количестве 28 единиц, ввезенный на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.