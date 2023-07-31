В СЕНТЯБРЕ В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ГАСТРОЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА «МАСТЕРСКАЯ»

Масштабный гастрольный выезд театра «Мастерская» стал возможен благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой РОСКОНЦЕРТом по поручению Министерства культуры Российской Федерации. С абхазской стороны гастроли поддержаны Министерством культуры Республики Абхазия и Государственным русским театром драмы им. Ф.А. Искандера.

В гастрольной афише пять спектаклей в постановке художественного руководителя театра Григория Козлова и его учеников – Марии Романовой, Галины Бызгу и Александра Гошукова.

Откроет гастроли 6 сентября один из самых известных и популярных спектаклей театра – «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» У. Шекспира в постановке Григория Козлова. «Соединение жизни и смерти, вражды и мира, света и тьмы. Первая встреча на балу связывает судьбы Ромео и Джульетты, заставляя идти против уклада их семей. Такие юные, наполненные чувствами герои обречены на трагичный финал», – говорится на сайте театра.

7 сентября – «ЖЁНЫ» Марии Романовой – спектакль о жёнах великих гениев. Наталья Гончарова, Анна Достоевская, Софья Толстая, Елена Булгакова, Ольга Книппер-Чехова – женщины-легенды, женщины-мифы, женщины-музы, вошедшие в историю своей любовью, преданностью и служением творцам. Что было бы с гениями, не будь в жизни каждого его женщины, чуткой – или, наоборот, не понимающей, стоящей рядом – или, наоборот, ускользающей? Спектакль приоткрывает завесу судеб жён знаменитых творцов, отсылая зрителя к подлинным письмам и дневникам.

Продолжит гастроли «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» Леонида Зорина – легендарная пьеса о любви. Виктор и Гелена, русский юноша и польская девушка, московские студенты, знакомятся на концерте в Консерватории – случайно, невзначай... История любви разворачивается постепенно, по нарастающей. Нежность, страсть, отчаяние, горе, истовая преданность, жажда жизни, вера в призвание, искренняя служба избранному делу – молодые люди взрослеют и мудреют на глазах зрителя. За два часа сценического действия на сцене сплетаются и расплетаются две судьбы – равно успешных и равно сломанных. «Варшавскую мелодию» можно будет увидеть 8 сентября.

9 и 10 сентября будут показаны два известных спектакля для детей и всей семьи – «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» и «ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» в постановке Галины Бызгу. Оба спектакля является лауреатами фестивалей и профессиональных премий и пользуются огромной любовью и популярностью у маленьких зрителей.

Билеты на все гастрольные спектакли театра «Мастерской» в продаже на сайте РУСДРАМа, в кассе театра и офисах «А-Мобаил» по всей Абхазии.

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» основан в 2010 году и прочно завоевал любовь петербургской публики, став одним из самых популярных и престижных театров культурной столицы России. В труппе театра – выпускники Российского государственного института сценических искусств, ученики известного режиссера, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии России, профессора Григория Козлова. Актеров и режиссеров «Мастерской» объединяет общая школа и общие художественные принципы. Внимание к человеку, к его внутреннему миру, к судьбе, к душе, к интересам, надеждам и чаяниям – суть творческого поиска «Мастерской». В репертуаре представлено более 50 спектаклей. В его основе – произведения классиков отечественной и мировой литературы: Достоевского, Булгакова, Вампилова, Шолохова, Островского, Шекспира, Мольера и других.

Театр «Мастерская» – многократный лауреат высших театральных премий, желанный гость на международных фестивалях и активный участник гастрольных программ в России, Западной Европе, в Китае и других странах.