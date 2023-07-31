СИГАРЕТНАЯ КОНТРАБАНДА

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГУТО и ТК ГТК, в зоне таможенного контроля т/п «Псоу» на автомобильном направлении «Экспорт» было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство под управлением гражданина Российской Федерации.

В результате досмотра салонного отделения была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 4 760 штук, о наличии которой в установленной форме заявлено не было.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.