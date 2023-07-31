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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КУРАТОРСТВА ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ»

Новости Понедельник, 31 июля 2023 20:37
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В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КУРАТОРСТВА ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ»

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. По инициативе Ассоциации реабилитологов в Министерстве здравоохранения прошло обсуждение возможности возобновления проекта «Система поддерживающего кураторства фельдшерско-акушерских пунктов», которая реализовывалась в рамках программы «Охрана здоровья матери и ребенка».

Встреча прошла под председательством министра здравоохранения Эдуарда Бутба с участием руководителя Ассоциации инва-содействие Алхаса Тхагушева, уполномоченной по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия, менеджера по социальным программам «World Vision» Риты Басария, а также члена инициативной группы по вопросам первичной медико-санитарной помощи Валерия Джинджолия.

На встрече министру рассказали свое видение о целесообразности возобновления данного проекта, которая была приостановлена с января 2023 года по нескольким причинам, в том числе и пандемия коронавирусной инфекции.

На финансирование «Охрана здоровья матери и ребенка» Минздрав выделял 2 млн рублей в год. Ее основной целью было укрепление профессиональных навыков и знание медсестёр первичного звена, а также повышение осведомленности населения по вопросам материнства и детства, знаниям и навыкам по уходу как за здоровыми, так и больными детьми, а «Система поддерживающего кураторства фельдшерско-акушерских пунктов» работала во всех районах Абхазии.

Эдуард Бутба подчеркнул, что всегда выступает за реализацию проектов в сфере здравоохранения, которые помогут жителям нашей республики, особенно если это касается детей.

При этом, глава ведомства подчеркнул, что нужно будет тщательно рассмотреть этот вопрос, если программа действительно будет необходима и она будет работать эффективно, как до пандемии коронавирусной инфекции, то Минздрав будет обсуждать возможность включения финансирования данной программы в проект бюджета на будущий год.

Об этом сообщает сайт министерства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 31 июля 2023 20:42

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