 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Если депутаты парламента Абхазии проголосуют за законопроекты, разрешающие продажу иностранцам апарт-отелей, митингов в Сухуме не…
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
июня 24 2023
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАМОЖННИКИ ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Новости Понедельник, 31 июля 2023 20:43
Оцените материал
(0 голосов)
ТАМОЖННИКИ ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий были подвергнуты осмотру торговые объекты в городе Пицунда.

В результате реализованных мероприятий обнаружены и изъяты 31 бутылка алкогольной продукции, раннее приобретенная в магазине беспошлинной торговли «DUTY FREE».

Таможенной проверке также подверглись объекты общественного питания города Гагра. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГУТО и ТК ГТК РА было обнаружено и изъято 26 бутылок алкогольной продукции без марок акцизного сбора РА, раннее ввезенные на территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства.

Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 31 июля 2023 20:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КУРАТОРСТВА ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ» В ДАР НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ АГУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.