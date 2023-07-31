ТАМОЖННИКИ ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий были подвергнуты осмотру торговые объекты в городе Пицунда.

В результате реализованных мероприятий обнаружены и изъяты 31 бутылка алкогольной продукции, раннее приобретенная в магазине беспошлинной торговли «DUTY FREE».

Таможенной проверке также подверглись объекты общественного питания города Гагра. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГУТО и ТК ГТК РА было обнаружено и изъято 26 бутылок алкогольной продукции без марок акцизного сбора РА, раннее ввезенные на территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства.

Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.