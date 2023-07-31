В ДАР НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ АГУ

Сухум. 31 июля 2023. Абхазия-Информ. Представительство Россотрудничества в Республике Абхазии передало в дар Научной библиотеке им. Д. И. Гулиа Абхазского государственного университета около 500 экземпляров книг, среди которых учебно-методические пособия для специальностей филологического профиля – художественная литература русских классиков и современных авторов.

«Это лишь небольшая часть той литературы, которую мы планируем передать до конца этого года главному национальному вузу – Абхазскому государственному университету. При формировании заявки в Москву по линии Россотрудничества на будущее пополнение библиотечного фонда мы учитываем прежде всего потребность вуза в современных учебниках, учебно-методических изданиях, современной художественной литературе», – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.