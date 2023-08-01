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Абхазия Информ

УВД ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В СТОЛИЦЕ

Новости Вторник, 01 августа 2023 21:24
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УВД ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В СТОЛИЦЕ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. С началом курортного сезона с целью обеспечения правопорядка и безопасности столичная милиция усилила проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в отношении граждан, прибывающих на отдых в Абхазию. Следует отметить, что личный состав управления внутренних дел по городу Сухум был переведен на усиленный режим работы, 50/50.

С 1 июня реализуется разработанный план дислокации сил и средств, по которому ежесуточно проводятся все мероприятия по обеспечению правопорядка.

Согласно плана по дислокации центр города и периметр столичной набережной, пляжные зоны санатория МВО, территория Синопа, района Кяласур и Маяка патрулируются как пешими патрулями, так и автопатрульными группами.

Ежедневно для обеспечения правопорядка, с целью предупреждения и пресечения преступлений, выезжают экипажи отдела Госавтоинспекции столичного УВД, сотрудники отдела уголовного розыска, проводится пешее патрулирование города по заданным маршрутам с охватом территории от Маякского поворота до Красного Моста, «Айтара», Синопа, Кяласура, Нового района.

Управление внутренних дел по городу Сухум готово выполнять поставленные задачи по обеспечению стабильности и правопорядка в столице, предупреждению правонарушений и защите граждан.

В целях профилактики и недопущения правонарушений на местах за порядком следят участковые уполномоченные милиции. Особое внимание правоохранители уделяют обеспечению дорожной безопасности.

Самое оживленное движение днем у центрального сухумского рынка и здесь сотрудники милиции регулируют транспортное направление и перемещение пешеходов, следят за соблюдением правил парковки автотранспорта.

Ежесуточно, на вечерний рейд выезжают патрульные экипажи, которые курсируют по улицам столицы и следят за порядком. Дежурная часть столичной милиции всегда готова принять любое обращение и моментально отреагировать. Для граждан работают горячие линии.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 01 августа 2023 21:29

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