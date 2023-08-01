ЗА НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНЫ 63 ВОДИТЕЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1670 нарушений правил дорожного движения, из которых 66 – нарушение норм тонирования автостекол.