ЗА НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНЫ 63 ВОДИТЕЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1670 нарушений правил дорожного движения, из которых 66 – нарушение норм тонирования автостекол.
63 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/