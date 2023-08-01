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Абхазия Информ

МВД ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ В ВЫСШУЮ ШКОЛУ МИЛИЦИИ

Новости Вторник, 01 августа 2023 21:32
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МВД ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ В ВЫСШУЮ ШКОЛУ МИЛИЦИИ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Республики Абхазия продолжает набор абитуриентов на поступление в Высшую школу милиции МВД Абхазии. В государственное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа милиции Министерства внутренних дел Республики Абхазия» им. Героя Абхазии В.Х. Смыр зачисляются граждане Республики Абхазия в возрасте от 17 до 27 лет, мужского пола, имеющие общее среднее образование. Обучение проводится по очной форме на бюджетной основе (бесплатно). Срок обучения 4 года.

Вступительные экзамены предусматривают сдачу нормативов по физической подготовке, экзамен по истории и Конституции РА, диктант по русскому языку. Прием документов будет осуществляться до 15.08.2023 г.

За справками обращаться по адресу: г. Сухум ул. Кодорское шоссе, 29.

телефон: + 7 (940) 925-08-26.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 01 августа 2023 21:34

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