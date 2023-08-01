МВД АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии напоминает: несоблюдение ПДД водителями общественного транспорта могут привести к ДТП, повлекшим тяжкие последствия для пассажиров и других участников дорожного движения.

В результате принятых мер на поступившее в МВД сообщение об опасном, с критичными нарушениями ПДД вождении водителя пассажирского автобуса, тот был установлен и привлечен к административной ответственности.

МВД Абхазии, проводя системные рейдовые мероприятия в целях профилактики и недопущения правонарушений на дорогах республики, так же оперативно реагирует на все обращения граждан.

Работает линия «Доверия» +7 940 920-20-95, куда посредством мессенджера WhatsApp или Telegram можно передать все данные об имевших место правонарушениях или информацию об аварийноопасном поведении водителей. Порядок на дорогах зависит от каждого из нас.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.