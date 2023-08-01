НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ВЫЯВИЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ СИГАРЕТ
Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «Экспорт» было остановлено автотранспортное средство под управлением гражданина Российской Федерации.
В результате таможенного досмотра в багажном отсеке и в задней части салона обнаружены и изъяты 49 600 штук сигарет, о наличии которой в установленной форме заявлено не было.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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