НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ВЫЯВИЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ СИГАРЕТ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «Экспорт» было остановлено автотранспортное средство под управлением гражданина Российской Федерации.

В результате таможенного досмотра в багажном отсеке и в задней части салона обнаружены и изъяты 49 600 штук сигарет, о наличии которой в установленной форме заявлено не было.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.