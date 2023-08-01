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Абхазия Информ

МВД И ГМС ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Новости Вторник, 01 августа 2023 21:45
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МВД И ГМС ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. Управление общественной безопасности МВД совместно с отделом участковых уполномоченных УВД по городу Сухум и при участии Государственной миграционной службы провели рейдовое профилактическое мероприятие по выявлению нелегальных трудовых мигрантов. Работу по пресечению деятельности нелегалов правоохранители провели на территории бывших санаториев МВО и ПВО в столице, где идут масштабные строительные работы с привлечением иностранной рабочей силы.

Проверка проведена в рамках усиления контроля за миграционным процессом и соблюдением законов в этой сфере, об этом неделей ранее говорили в ходе совещания министр внутренних дел Роберт Киут и руководитель Государственной миграционной службы Рамин Габлая.

В результате рейда выявлено 107 мигрантов, из них с разрешительными документами 49 человек, на стадии оформления 23 человека, вновь прибывших 28 человек (поставлены на миграционный учет) и составлено 7 протоколов по ч. 1 ст. 172 прим. 6 КоАП РА.

Начальник отдела участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел подполковник милиции Алина Худякова отмечает, что проверки МВД и ГМС «преимущественно осуществляют вне плана для получения наиболее объективных данных по правонарушениям».

«За годы такого контроля сформировалась определенная статистика пребывания трудовых мигрантов, согласно которой география прибывающей в Абхазию иностранной рабочей силы значительно расширилась», – отмечают в МВД.

Рейдовые мероприятия по выявлению трудовых нелегалов будут продолжены далее по всей республике.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 01 августа 2023 21:52

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