НЕПОГОДА НАНЕСЛА УЩЕРБ АБХАЗИИ НА 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. 1 августа стала известна сумма, которую нанесла июльская непогода. Как выяснилось, от подтоплений пострадало более 1200 домов. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».
В большей степени от непогоды пострадал Гагрский район. В общей сложности в местную мэрию поступило около 300 заявлений на компенсацию. Общая сумма ущерба составила более 60 миллионов рублей.
В настоящий момент заявки от населения рассмотрели и согласовали выплаты 80 семьям. Суммы выплат зависели от степени нанесенного ущерба, минимальная выплата составила 100 тысяч рублей.
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