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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Новости Вторник, 01 августа 2023 21:54
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. 26 августа в Сухуме состоится открытие XXI Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…». Знаменитый фестиваль классической музыки, созданный оперной дивой Хиблой Герзмава еще в 2001 году, стартует с концертного исполнения оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Главные мужские партии Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят прославленные оперные певцы Арсен Согомонян и Владислав Сулимский. В роли Флории Тоски выступит Хибла Герзмава, ранее неоднократно исполнявшая эту партию в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в Большом и Мариинском театрах.

Народная артистка России предложит зрителям свое прочтение образа Тоски – «лишенную позерства и всего наносного, отчаянную, страстную, любящую и способную ради своей любви абсолютно на все», как написала однажды об этой роли «Музыкальная жизнь».

К признанным исполнителям итальянского репертуара в этот вечер присоединятся лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава, прошедшего в Москве с 11 по 22 января этого года: Алексей Кулагин, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Дамир Садуахасов, Мария Лупарева и Ливей Хоу. Мероприятие пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России, дирижер Большого театра Антон Гришанин.

Помимо музыкантов в церемонии открытия фестиваля примет участие известный телеведущий Юлиан Макаров. Примечательно, что мероприятие состоится на открытой сцене, специально построенной на площади перед зданием Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба. Вход свободный. Начало в 21.00.

Следующий концерт фестиваля состоится также на открытой площадке: 28 августа у Пицундского храма примадонна оперной сцены выступит совместно с лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Алексеем Кулагиным, Ольгой Масловой, Вячеславом Васильевым, Глебом Перязевым, Ливей Хоу, Марией Лупаревой, Дамиром Садуахасовым, Жаргал Цырендагбаевой и Гульданой Алдадосовой. Они исполнят знаменитые арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

Талантливые вокалисты из России, Китая и Казахстана, победившие в конкурсе оперной дивы, выступят в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерским пультом Антон Гришанин.

К лауреатам Конкурса Хиблы Герзмава присоединятся солистка Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Полина Шароварова и студентка Академии Русского Балета имени А. Я. Вагановой Кристина Чкотуа. Ведущий праздничного концерта Юлиан Макаров. Билеты в кассе храма и на сайте РУСДРАМА.

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