АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. По приглашению Министерства культуры России делегация Абхазии примет участие в работе второго Международного детского культурного форума, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве. Более двух тысяч детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья соберутся в Новой Третьяковке, чтобы обсудить темы, связанные с культурой, познакомиться с различными направлениями в искусстве, найти друзей и единомышленников, а также задать свои вопросы министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой.

Второй раз Москва становится центром притяжения талантливых и инициативных детей из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. Концерты и мастер-классы, арт-школы и сессии, лекции и встречи с известными деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур – это далеко не весь список занятий, которые организаторы подготовили для юных участников форума. Ребята смогут больше узнать о театральном, музыкальном, изобразительном и хореографическом искусстве, современных медиа, о работе музеев и выставок, а также о литературе, кино и анимации.

Международный детский культурный форум – это уникальная площадка, где можно открыто поговорить о актуальных тенденциях развития культуры и собственных возможностях творческой реализации.

В этом году на специальной сессии с участием Министра культуры РФ Ольги Любимовой пройдет подведение итогов конкурса детских проектов в сфере культуры и искусства «Культурная инициатива». До начала форума на конкурс были представлены проекты юных участников (в возрасте от 12 до 17 лет) от всех федеральных округов. В результате конкурсного отбора выбраны проекты-финалисты. Дети их презентуют, а Министр оценит предложенные проекты, даст рекомендации по реализации проекта и определит победителя. Лучший проект получит финансовую поддержку от Минкультуры России. Всех финалистов конкурса наградят грамотами, которые торжественно вручит Ольга Любимова.

«Проведение первого Детского культурного форума показало, как важно – и детям, и взрослым – иметь такую площадку для диалога о культуре на равных. Здесь ребята получают возможность встречаться с известными деятелями, узнают новое и просто весело проводят время, становятся полноценными участниками процесса создания и развития важных инициатив в сфере культуры. Защищают собственные идеи и решения, работают в команде и обретают новых друзей. Поэтому было решено, что форум обязательно состоится и в этом году, будет развиваться. Мы с нетерпением ждем юных участников и из всех 89 регионов России, и из-за рубежа! До встречи в Москве!» – сказала Ольга Любимова.

Кураторами семи творческих направлений станут: генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, ректор ФБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС» Григорий Заславский, генеральный директор ГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» Эдгард Запашный, профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, генеральный директор ГБУК г. Москвы «Московский концертный зал «Зарядье» Иван Рудин, российский актёр, кинорежиссёр, хореограф Егор Дружинин, заместитель генерального директора ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, директор АНО «Русские сезоны» Светлана Кондратьева, и генеральный директор ООО «Медиа группа Выход» Антон Калинкин.

Для участников форума предусмотрена яркая культурно-познавательная программа: посещения Российского национального музея музыки, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, «Киноконцерна «Мосфильм», ВДНХ, Большого Московского государственного цирка на Проспекте Вернадского, Московского концертного зала «Зарядье» и многих других.

В рамках вечерней программы двух первых дней форума будут представлены концерты лучших детских песенно-танцевальных коллективов, а хэдлайнером гала-концерта закрытия станет популярнейшая российская певица Полина Гагарина.