АНАС КИШМАРИЯ: ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ СИЛЫ ДЛЯ ПОИСКА ГРАЖДАНКИ БАХТАДЗЕ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. В понедельник, 31 июля уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария с сотрудником аппарата УПЧ посетила жительницу г. Гал Ямзе Агумава в связи с ее открытым обращением от 31 июля 2023 года к представителям властей Абхазии, в том числе к УПЧ, по ситуации, сложившейся с ее дочерью Натией Бахтадзе, об исчезновении которой стало известно в пятницу, 28 июля.

Во время общения с матерью пропавшей Анас Кишмария сообщила ей, что находится на связи с руководством правоохранительных органов, которые задействовали все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для поиска Н. Бахтадзе.

По заверениям представителей правоохранительных органов, в настоящее время они располагают определенной оперативной информацией, однако она не подлежит огласке, так как это связано с особенностями розыскной деятельности.

А. Кишмария заверила Я. Агумава, что исчезновение человека является резонансным событием в Республике Абхазия и правоохранительные органы страны со всей ответственностью расследуют ситуацию.