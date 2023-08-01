 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Если депутаты парламента Абхазии проголосуют за законопроекты, разрешающие продажу иностранцам апарт-отелей, митингов в Сухуме не…
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
июня 24 2023
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АНАС КИШМАРИЯ: ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ СИЛЫ ДЛЯ ПОИСКА ГРАЖДАНКИ БАХТАДЗЕ

Новости Вторник, 01 августа 2023 22:28
Оцените материал
(0 голосов)
АНАС КИШМАРИЯ: ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ СИЛЫ ДЛЯ ПОИСКА ГРАЖДАНКИ БАХТАДЗЕ

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. В понедельник, 31 июля уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария с сотрудником аппарата УПЧ посетила жительницу г. Гал Ямзе Агумава в связи с ее открытым обращением от 31 июля 2023 года к представителям властей Абхазии, в том числе к УПЧ, по ситуации, сложившейся с ее дочерью Натией Бахтадзе, об исчезновении которой стало известно в пятницу, 28 июля.

Во время общения с матерью пропавшей Анас Кишмария сообщила ей, что находится на связи с руководством правоохранительных органов, которые задействовали все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для поиска Н. Бахтадзе.

По заверениям представителей правоохранительных органов, в настоящее время они располагают определенной оперативной информацией, однако она не подлежит огласке, так как это связано с особенностями розыскной деятельности.

А. Кишмария заверила Я. Агумава, что исчезновение человека является резонансным событием в Республике Абхазия и правоохранительные органы страны со всей ответственностью расследуют ситуацию.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 01 августа 2023 22:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2023» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.