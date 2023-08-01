В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2023»
Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. 2 августа в городе Сухум в шахматной школе имени Анатолия Карпова стартует ежегодный XX Международный шахматный фестиваль «Абхазия Опен 2023». Турнир посвящен 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости Республики Абхазия.
В рамках фестиваля пройдут: турнир Д среди спортсменов до 8 лет (2015 года рождения и младше), турнир С до 10 лет (2013 года рождения и младше), турнир В до 12 лет (2011 года рождения и младше), турнир А (основной).
Планируется участие 150 спортсменов из всех районов Абхазии и регионов России.
Открытие состоится в 11:00 часов. Завершится турнир 12 августа.
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