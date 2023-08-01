5 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ТРОПОЙ ГЕРОЕВ»
Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. 5 августа в селе Нижняя Эшера перед Мемориалом первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба состоится военно-историческая экспедиция «Тропой Героев», посвященная июльской наступательной операции абхазской армии.
Приглашаем всех желающих принять участие в экспедиции. Сбор участников в 16:00 на площади Свободы.
Мероприятие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Организаторы – Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Государственный комитет по делам молодежи и спорта.
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