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Абхазия Информ

5 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ТРОПОЙ ГЕРОЕВ»

Новости Вторник, 01 августа 2023 22:33
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5 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ТРОПОЙ ГЕРОЕВ»

Сухум. 1 августа 2023. Абхазия-Информ. 5 августа в селе Нижняя Эшера перед Мемориалом первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба состоится военно-историческая экспедиция «Тропой Героев», посвященная июльской наступательной операции абхазской армии.

Приглашаем всех желающих принять участие в экспедиции. Сбор участников в 16:00 на площади Свободы.

Мероприятие приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Организаторы – Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Государственный комитет по делам молодежи и спорта.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 01 августа 2023 22:35

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