СПЕКТАКЛЬ «В ЛУЧАХ» ОТКРОЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ SOLO В МОСКВЕ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Спектакль Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера «В лучах» А. Палыги в постановке Антона Корнилова удостоен чести открыть XV Международный фестиваль моноспектаклей SOLO, который пройдет в Москве, в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» в октябре 2023 года.

Спектакль «В лучах», посвященный жизни и судьбе величайшей женщины-ученого XX века Марии Кюри, будет сыгран 1 октября на большой сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном».

По словам исполнительницы роли Марии Кюри Ирины Делба, «сыграть моноспектакль в Москве, на таком престижном фестивале – мечта всей жизни».

Генеральный директор театра Ираклий Хинтба подчеркнул, что РУСДРАМ получает до двадцати приглашений в год на различные международные фестивали, что свидетельствует о востребованности и высокой оценке театрального искусства Абхазии в Российской Федерации.

Все расходы, связанные с участием Театра Искандера в фестивале SOLO, берет на себя принимающая сторона.

Международный фестиваль моноспектаклей SOLO ежегодно проходит в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» с 2008 года. За это время фестиваль познакомил московскую публику с такими виртуозами владения моножанром, как Константин Райкин, Полина Агуреева, Алексей Девотченко, Роза Хайруллина, Роберт Уилсон, Ромео Кастеллуччи, Даниэле Финци Паска, Ян Фабр, Теодорос Терзопулос, Важди Муавад, Соня Бергамаско, Фабрицио Джифуни, София Хилл, Дэни Лаван, Пиппо Дельбоно, Анхелика Лидделл, Данио Манфредини и многие другие.

За 10 дней в октябре 2023 года в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» и в Боярских палатах СТД РФ пройдут 10 спектаклей большой формы и 7 камерных. География включает 12 городов:Сухум (Абхазия), Ванадзор (Армения), Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Москву, Псков, Тольятти, Тюмень и Челябинск.

Цель фестиваля SOLO – показать диапазон жанра и возможностей актера в моноспектакле. В этом году в афише представлены автофикшн-проекты, документальные спектакли об ученых, современные пьесы и проза, непредсказуемые интерпретации классики: от Шекспира до Ерофеева.