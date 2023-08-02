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Абхазия Информ

ГРАМОТЫ МЧС АБХАЗИИ ЗА АКТИВНОЕ СОДЕЙСТВИЕ СПАСАТЕЛЯМ

Новости Среда, 02 августа 2023 21:22
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ГРАМОТЫ МЧС АБХАЗИИ ЗА АКТИВНОЕ СОДЕЙСТВИЕ СПАСАТЕЛЯМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Приказом министра по ЧС РА, генерал-лейтенанта Льва Квициния за активное содействие спасателям при проведении поисково-спасательных операций Александр, Никита и Максим Поповы награждены грамотами МЧС Абхазии.

Как отметили в руководстве спасательного ведомства страны, награжденные не раз проявляли неравнодушие и деятельное участие в работе сотрудников МЧС в поисках пропавших при ЧС, предоставляя в распоряжение спасателей беспилотники и отснятый им видеоматериал для тщательного обследования с воздуха территорий, где произошли чрезвычайные происшествия.

Так, в частности, было при проведении поисков гражданина Белоруссии на Гегском водопаде, а также россиянки, которую унесло в море во время сильных ливней в начале июля.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 02 августа 2023 21:25

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