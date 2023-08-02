НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт» было остановлено автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия.
В результате таможенного досмотра в багажном отсеке автомобиля обнаружены и изъяты 15 аппаратов и комплектующие для оборудования по извлечению криптовалюты.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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