НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт» было остановлено автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия.

В результате таможенного досмотра в багажном отсеке автомобиля обнаружены и изъяты 15 аппаратов и комплектующие для оборудования по извлечению криптовалюты.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.