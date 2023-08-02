ГОСАНСАМБЛЬ «КАВКАЗ» ВЫСТУПИТ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» им. К. Тарба и Государственный ансамбль песни и танца «Симд» им. Б. Галаева дадут совместный концерт «Танец дружбы» в Цхинвале 26 августа, посвященный 15-летию со Дня признания Россией независимости Южной Осетии.

По словам художественного руководителя «Кавказа» заслуженного артиста Абхазии Омара Тарба, коллектив подготовил большую программу, состоящую из 11 номеров. Зрители Южной Осетии смогут увидеть такие танцы, как «Абхазия праздничная», «Исламей», осетинский народный танец «Симд», «Танец с кинжалами», «Горский танец», «Аварский танец», хореографическую поэму «Поединок», «Девичий танец» и другие.

Тарба отметил, что на гастроли поедут 50 человек. На данный момент проходят интенсивные репетиции.

«Сейчас очень активный творческий сезон. Мы даем по два концерта в неделю в Абхазии и параллельно готовимся к очень ответственному выступлению в Цхинвале. Нагрузка на артистов большая, но настроение у всех – шикарное. Гастроли для нас – это глоток свежего воздуха», – подчеркнул он.