ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ГЖЕЛЬ» ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. 22 августа в 19:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба состоится концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель». Мероприятие приурочено к 15-ой годовщине признания Дня независимости Республики Абхазия. Вход свободный.

«Яркое творчество Московского государственного академического театра танца «Гжель» уже 35 лет радует поклонников во многих странах мира. Созданные артистами образы знакомят зрителей с бесконечным разнообразием самобытного российского искусства. Можно сказать, что театр «Гжель» выступает в качестве посла искусства России. Мы очень рады, что прославленный коллектив в год своего юбилея даст концерт на сцене Абхазской филармонии, приуроченный к 15-летию со Дня международного признания независимости Республики Абхазия», – отметил министр культуры Даур Кове.

Проект «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», нацеленный на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры, призван способствовать дальнейшему сохранению истинных ценностей и культурного наследия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Мероприятие проводится при поддержке министерств культуры России и Абхазии.