АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕРОЕМ РОССИИ, ЛЕТЧИКОМ-КОСМОНАВТОМ ОЛЕГОМ АРТЕМЬЕВЫМ
Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. Аслан Бжания принял Героя России, летчика-космонавта, депутата Московской городской думы VIII созыва Олега Артемьева.
Президент поприветствовал гостя и выразил благодарность за то, что он при совершении космических полетов в 2022 году доставил на борт Международной космической станции Государственный флаг Республики Абхазия.
«Я уже проинформирован о Вашей дружбе с нашими соотечественниками, очень рад видеть Вас в Абхазии», – отметил Бжания.
Олег Артемьев в свою очередь поблагодарил президента за теплый прием.
«Мне повезло учиться в Российской академии государственной службы с представителями Вашей республики. Все они прекрасные ребята, мы очень дружны с ними», – подчеркнул он.
Космонавт добавил, что в знак этой дружбы он принял решение поднять флаг Абхазии в космос.
«Я совершил уже три космических полета, также летал над Вашей страной, во все свои полеты я брал флаги Абхазии, я их Вам передам», – сказал Артемьев.
Флаги Абхазии летчик-космонавт фотографировал на фоне космоса, на каждом флаге стоит печать прибытия и отбытия на борт МКС.
«Флаг пробыл в космосе с 18 марта до 22 сентября 2022 года. Флаг за 195 суток по 16 витков намотал вокруг Земли почти 131 млн км», – уточнил Артемьев.
Аслан Бжания поблагодарил космонавта, отметив значимость его миссии для народа Абхазии, пожелал ему успехов в его благородном деле и добавил, что в Абхазии он всегда будет желанным гостем.
Космонавт также проинформировал президента о том, что в текущем году начался набор в отряд космонавтов, среди которых он хотел бы видеть и представителей Абхазии. Он попросил президента собрать желающих поучаствовать в данном отборе, чтобы был от Абхазии официальный представитель на МКС.
Аслан Бжания привел в пример абхазских авиаторов, которые по своим профессиональным качествам будут пригодны для космических полетов и пообещал, что данную идею они попробуют реализовать.
Олег Артемьев рассказал о том, что они побывали в ИЭПиТе, который некогда вырастил и отправил в космос 12 обезьян из Абхазии.
В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.
Во встрече летчика-космонавта сопровождали главный специалист Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Алексей Чувильский и директор Абхазской национальной библиотеки им. И. Папаскири Борис Чолария.
Об этом сообщает сайт президента.
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