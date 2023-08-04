ФАО ООН ПРОВЕЛ ОБУЧАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ МЕСТНЫХ ФЕРМЕРОВ

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в Сухуме провел обучающие тренинги для местных фермеров по выращиванию цитрусовых культур с фокусом на борьбу с вредителями, учитывая передовой международный опыт. Специально для этого тренинга был приглашен международный эксперт Николас Видаль. Мероприятие, которое стало частью проекта «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии» было посвящено современным методам борьбы с распространенными вредителями цитрусовых, такими как фитофтора и белокрылка.

Около 25 фермеров из разных районов Абхазии приняли активное участие в тренинге.

В первой половине дня участники узнали об эффективном мониторинге и идентификации вредителей, комплексной борьбе с ними и о правильном использовании органических и синтетических пестицидов., а во второй половине дня во время выездов на цитрусовые участки у них была возможность увидеть, как реализуются различные стратегии борьбы с вредителями.

Тренинг также охватывал такие темы, как выбор подходящих стратегий борьбы с

вредителями, оценка рисков и эффективное использование инструментов борьбы с вредителями. Участники смогли принять участие в интерактивных дискуссиях и задать вопросы, что помогло им лучше понять тему.

«С 2016 года ФАО очень активно работает в Абхазии над уменьшением воздействия вредителей и болезней в сельском и лесном хозяйстве. Мы видим большие возможности в выращивании цитрусовых в Абхазии, но фермерам необходимо больше знаний о современных методах выращивания, и особенно о комплексной борьбе с вредителями. Во время этих тренингов, организованных при поддержке ЕС в рамках программы ENPARD, абхазские фермеры ознакомились с самыми современными методами борьбы с вредителями цитрусовых, и мы считаем, что это имеет важное значение для цитрусового сектора в Абхазии в будущем», – сказал глава проекта Омар Дахдули.

Во время тренинга Николас Видаль и участники также обсудили последние разработки в области борьбы с вредителями и то, как они могут повысить урожайность сельскохозяйственных культур и сократить потери. Он также предоставил ценную информацию о том, как интегрировать методы борьбы с вредителями с другими стратегиями управления сельским хозяйством и природными ресурсами.

Проект «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии»

осуществляется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией с января 2022 года. За это время 382 фермера из разных районов Абхазии уже успели пройти обучение у экспертов проектного офиса ФАО ООН в Сухуме.