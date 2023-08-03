АБХАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. В рамках подготовки к празднованию 30-ой годовщины со Дня Победы и Независимости вице-президент Бадра Гунба провел совещание по приведению в надлежащий порядок Мемориала Первого Президента Владислава Ардзинба.
Также планируется восстановить памятники, посвященные событиям Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.. в отдельных селах республики.
В совещании участвовали министр культуры Даур Кове, дочь Первого Президента Мадина Ардзинба, руководство Мемориального комплекса и ГК «Апсныргылара».
Об этом сообщает сайт президента.
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