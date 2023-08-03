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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Четверг, 03 августа 2023 17:54
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АБХАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. В рамках подготовки к празднованию 30-ой годовщины со Дня Победы и Независимости вице-президент Бадра Гунба провел совещание по приведению в надлежащий порядок Мемориала Первого Президента Владислава Ардзинба.

Также планируется восстановить памятники, посвященные событиям Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.. в отдельных селах республики.

В совещании участвовали министр культуры Даур Кове, дочь Первого Президента Мадина Ардзинба, руководство Мемориального комплекса и ГК «Апсныргылара».

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 03 августа 2023 17:56

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