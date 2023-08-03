АБХАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. В рамках подготовки к празднованию 30-ой годовщины со Дня Победы и Независимости вице-президент Бадра Гунба провел совещание по приведению в надлежащий порядок Мемориала Первого Президента Владислава Ардзинба.