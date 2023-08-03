ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 117%

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам, поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за июль текущего года составили – 558,2 млн руб. при плане – 478,5 млн руб. выполнение – 117%.

За семь месяцев 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 451,9 млн руб. при плане 1 942,2 млн руб. Выполнение составило 126%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 509,7 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 119%, что в суммарном выражении равно 394,2 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 7 месяцев 2023 года составили:

По г. Сухум – при плане 1 036,8 млн руб. поступило 1 256,6 млн руб. выполнение 121%.

По Гагрскому району – при плане 425,4 млн руб. поступило 708,0 млн руб. выполнение 166%.

По Гудаутскому району – при плане 170,0 млн руб. поступило 196,5 млн руб. выполнение 116%.

По Сухумскому району – при плане 74,2 млн руб. поступило 92,6 млн руб. выполнение 125%.

По Гулрыпшскому району – при плане 53,1 млн руб. поступило 68,7 млн руб. выполнение 129%.

По Очамчырскому району – при плане 135,6 млн руб. поступило 65,3 млн руб. выполнение 48%.

По Ткуарчалскому району – при плане 19,7 млн руб. поступило 23,6 млн руб. выполнение 120%.

По Галскому району – при плане 27,3 млн руб. поступило 40,6 млн руб. выполнение 148%.