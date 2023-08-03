ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НАТИИ БАХТАДЗЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий прокуратурой Галского района совместно с оперативными службами Министерства внутренних дел Абхазии, по заявлению Агумава Я.Г. по факту исчезновения дочери Бахтадзе Натии Гурамовны, 1995 года рождения, установлено совершение 28 июля 2023 года в городе Гал в салоне автомашины марки «Lexus» GX 470 регистрационный знак К605КК АВН, умышленного убийства последней жителем города Очамчыра Цвижба Айнаром Тамазовичем, 1998 года рождения.

2 августа 2023 года по данному факту прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении Цвижба Айнара Тамазовича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия.

Подозреваемый Цвижба А.Т. сознался в содеянном и заявил, что труп убитой сокрыл, утопив в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тела убитой Бахтадзе Н.Г.