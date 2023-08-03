ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА СУХУМА ОБЕСПЕЧЕНА ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ МЕДИКАМЕНТАМИ

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. Ротовирусная инфекция – самое распространенное инфекционное заболевание желудочно-кишечной системы в детском возрасте. Подавляющее число случаев заболевания приходится на детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Различий в восприимчивости у мальчиков и девочек нет: все болеют с одинаковой частотой и симптоматикой.

Врач-инфекционист Сухумской инфекционной больницы Евгения Хецерова рассказала «Апсны.Иахьа» о ситуации с ротовирусной инфекцией в республике.

Она отметила, что наблюдается стабильный рост ротовирусной инфекции в этом сезоне.

«Каждый год, обычно, после 11-15 июля идет рост ротовирусных заболеваний. Наплыв больных стабильный, практически каждый год одинаковый, может быть в этом году даже немного меньше, чем в прошлом. Пока еще идет сезонный рост», – сказала она.

По словам инфекциониста, больница обеспечена всеми необходимыми медикаментами.

«Все отделения хорошо обеспечены. Приемный покой тоже обеспечен всем, медикаментов хватает, медсестры справляются. Есть, конечно, трудности, но они разрешаются в рабочем порядке, такого аврального режима нет», – сказала Хецерова.

Врач-инфекционист проинформировала, что на помощь к абхазским коллегам приехали врачи из РФ.

«К нам уже второй год приезжают врачи из Башкортостана. Работает врач-инфекционист, также приехал детский врач-реаниматолог, который сопровождал тяжелого ребенка на реанимобиле. Врачи ведут прием, смотрят тяжелых больных, помогают нашим врачам», - сказала она.

По словам Хецеровой ситуация в целом стабильная.

«Ситуация вполне контролируемая, ничего критичного нет. Еще подрастет поток больных, но мы готовы принять, ничего из ряда вон выходящего нет», – подытожила она.