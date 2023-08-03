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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ ПОРУЧИЛ СЭС УСИЛИТЬ САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Новости Четверг, 03 августа 2023 17:35
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МИНЗДРАВ ПОРУЧИЛ СЭС УСИЛИТЬ САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с главным врачом Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Аллой Беляевой.

Алла Беляева доложила министру о работе санитарной службы. По его поручению в Сухуме, СЭС проводит рейдовые мероприятия в отношении организаций общественного питания по соблюдению санитарных требований.

«Городская СЭС занимается этим вопросом, уже составлено 8 протоколов о санитарном нарушении, владельцы точек должны будут заплатить штрафы», – сообщила главврач.

В свою очередь Эдуард Бутба отметил: «У нас идет курортный сезон, гости и жители страны, которые посещают места общепита, должны быть в безопасности, все должно соответствовать санитарным нормам».

Алла Беляева проинформировала о качестве морской воды: практически во всех районах показатели соответствуют нормам.

«Пробы морской воды из Нового Афона, не проверялись несколько дней, по техническим причинам, результаты будут готовы уже завтра», – сказала она.

Главврач СЭС также проинформировала о инфекционных заболеваниях. Показатели заболеваемости ротавирусной инфекции свидетельствуют о том, что выявляемость данного заболевания не превышает ежегодных статистических данных. Что касается коронавирусной инфекции, больших очагов заряжения за последний месяц не фиксировалось, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ пациентов нет.

К концу встречи Эдуард Бутба поручил усилить санитарный контроль в местах общественного питания, во всех районах, особенно в курортных городах.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 03 августа 2023 17:38

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