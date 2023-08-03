МИНЗДРАВ ПОРУЧИЛ СЭС УСИЛИТЬ САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с главным врачом Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Аллой Беляевой.
Алла Беляева доложила министру о работе санитарной службы. По его поручению в Сухуме, СЭС проводит рейдовые мероприятия в отношении организаций общественного питания по соблюдению санитарных требований.
«Городская СЭС занимается этим вопросом, уже составлено 8 протоколов о санитарном нарушении, владельцы точек должны будут заплатить штрафы», – сообщила главврач.
В свою очередь Эдуард Бутба отметил: «У нас идет курортный сезон, гости и жители страны, которые посещают места общепита, должны быть в безопасности, все должно соответствовать санитарным нормам».
Алла Беляева проинформировала о качестве морской воды: практически во всех районах показатели соответствуют нормам.
«Пробы морской воды из Нового Афона, не проверялись несколько дней, по техническим причинам, результаты будут готовы уже завтра», – сказала она.
Главврач СЭС также проинформировала о инфекционных заболеваниях. Показатели заболеваемости ротавирусной инфекции свидетельствуют о том, что выявляемость данного заболевания не превышает ежегодных статистических данных. Что касается коронавирусной инфекции, больших очагов заряжения за последний месяц не фиксировалось, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ пациентов нет.
К концу встречи Эдуард Бутба поручил усилить санитарный контроль в местах общественного питания, во всех районах, особенно в курортных городах.