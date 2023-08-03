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Абхазия Информ

МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР СТРАН СНГ

Новости Четверг, 03 августа 2023 17:32
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МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР СТРАН СНГ

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в качестве почетного гостя прибыл в Минск на Игры стран СНГ.

Республика Беларусь придает большое значение развитию сотрудничества в сфере туризма и спорта, а также укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между народами двух стран.

В целях развития и укрепления дружественных спортивных связей, развития у молодежи положительных физических и нравственных качеств, воспитания воли к достижению цели на пространстве СНГ второй раз будут проводиться Игры стран СНГ.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр запланированы на 5 и 13 августа 2023 г.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 03 августа 2023 17:35

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