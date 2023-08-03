МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР СТРАН СНГ
Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в качестве почетного гостя прибыл в Минск на Игры стран СНГ.
Республика Беларусь придает большое значение развитию сотрудничества в сфере туризма и спорта, а также укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между народами двух стран.
В целях развития и укрепления дружественных спортивных связей, развития у молодежи положительных физических и нравственных качеств, воспитания воли к достижению цели на пространстве СНГ второй раз будут проводиться Игры стран СНГ.
Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр запланированы на 5 и 13 августа 2023 г.
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