МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР СТРАН СНГ

Республика Беларусь придает большое значение развитию сотрудничества в сфере туризма и спорта, а также укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между народами двух стран.

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в качестве почетного гостя прибыл в Минск на Игры стран СНГ.

В целях развития и укрепления дружественных спортивных связей, развития у молодежи положительных физических и нравственных качеств, воспитания воли к достижению цели на пространстве СНГ второй раз будут проводиться Игры стран СНГ.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр запланированы на 5 и 13 августа 2023 г.