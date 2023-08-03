ОЧЕРЕДНОЕ РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенного рейдового мероприятия, направленного на выявление административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия, сотрудниками управления общественной безопасности МВД и МОБ УВД по г. Сухум установлено 18 правонарушений.