НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. Группой дознания Гудаутского РОВД расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 217 УК РА в отношении Кокоскерия Эмика Еликовича 1990 г.р.

Сотрудниками уголовного розыска по месту временного проживания Кокоскерия изъят пистолет, переделанный из охолощённого в боевой, а также пистолет модели «Байкал-441» калибра 7,65 мм, обрез гладкоствольного ружья «Sarsilmaz» калибра 12 мм и патроны в количестве 14 штук.

Все оружие и боеприпасы согласно проведенному исследованию технически и исправны и пригодны для производства выстрелов.

Эмик Кокоскерия решением суда Гудаутского района помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.