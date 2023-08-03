НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Сухум. 3 августа 2023. Абхазия-Информ. Группой дознания Гудаутского РОВД расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 217 УК РА в отношении Кокоскерия Эмика Еликовича 1990 г.р.
Сотрудниками уголовного розыска по месту временного проживания Кокоскерия изъят пистолет, переделанный из охолощённого в боевой, а также пистолет модели «Байкал-441» калибра 7,65 мм, обрез гладкоствольного ружья «Sarsilmaz» калибра 12 мм и патроны в количестве 14 штук.
Все оружие и боеприпасы согласно проведенному исследованию технически и исправны и пригодны для производства выстрелов.
Эмик Кокоскерия решением суда Гудаутского района помещен под домашний арест.
Об этом сообщает сайт МВД.
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