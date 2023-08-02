ТЕМПЫ БРОНИРОВАНИЙ ОТДЫХА В АБХАЗИИ НА АВГУСТ ВЫРОСЛИ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Туротрасль Абхазии уже восстановилась после разгула стихии в середине июля. Затопленные отели работают без сбоев. «После ливней продажи туров в Абхазию вернулись к прежнему уровню за две недели. Все объекты „просохли“ и принимают гостей», – рассказали Profi.Travel в пресс-службе туроператора «Алеан». Надежды, возлагаемые на этот сезон, пока не оправдываются, но спрос на август радует.

«В начале года был ажиотаж на отдых в Абхазии. В феврале мы шли где-то +35% к показателям 2022 года, но примерно с середины мая начали двигаться даже чуть хуже, чем год назад. А если сравнивать брони в июле 2023-го с цифрами в июле прошлого года, то это уже минус 13%», – рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Зимний всплеск продаж эксперт объяснил тем, что многие туристы, которые в прошлом году не успели купить туры заранее и не отдохнули так, как им хотелось, в этом году поторопились с покупкой. Однако потом этот поток схлынул, и спрос весной оказался очень слабым.

Однако в отрасли очень надеются на спрос в августе, так как сейчас темпы бронирований стали заметно расти. На начало августа в отелях уровня три звезды и выше мест уже нет. То есть те стихийные туристы, которые захотели приехать в Абхазию вот прямо сейчас: завтра или на следующей неделе – будут размещаться, где получится. А получится, скорее всего, в частных домах и квартирах. Выбора уже, конечно, нет.

Это подтверждает и статистика туроператора «Алеан»: «Если сравнивать этот сезон и прошлый, июльских бронирований на август стало в три раза больше. Это связано с общим сокращением глубины продаж: туристы в этом году делали заявки ближе к августу. В этом сезоне глубина бронирования снизилась: сроки между бронью путевки и поездкой на отдых сократились».

Что касается конца августа и сентября, то, благодаря тому, что в этом году в Абхазии открылось очень много новых больших отелей с большим количеством номеров, а также небольших гостиниц, места свободные ещё есть.

В результате, несмотря на пик сезона, цены на размещение не растут.

По данным «Алеан», сейчас гостиницу без звёзд на семь ночей на двоих можно забронировать за 31 тысячу рублей, три звезды уже обойдутся в 81 тысячу и больше, а четыре – около 150 тысяч рублей.