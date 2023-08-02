КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ В АУАДХАРЕ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. 72 школьника из всех районов Абхазии посетят краеведческий лагерь, организованный в Ауадхаре Сухумским домом юношества. Лагерь организован в рамках совместного образовательного проекта СДЮ (абхазская НКО) и UNICEF «Молодежное участие и развитие в Абхазии».

Лагерь принимает детей в две смены, в каждую из которых в горы отправляется по 36 школьников возрастом от 13 лет из 18 общеобразовательных учреждений страны, участников подростковых образовательных клубов.

Каждая смена длится неделю, и за это время ребята проходят два горных маршрута, учатся поведению в горах, посещают различные тренинги и мастер-классы и общаются.

Каникулы, проведенные в краеведческом лагере запоминаются надолго. «Летний лагерь – такой апофеоз нашей клубной деятельности, куда отправляются самые активные ребята», – сказала директор СДЮ Елена Кобахия.

Также в лагере проходит презентация экологических проектов, которые ребята готовят заранее в рамках клубов. В этом году это рассказ об одном из редких видов животных и растений Абхазии.

«У нас все еще нет Красной книги, хотя она написана и готова, но не издана. Ребята поехали в лагерь с презентациями, которые сопровождались обсуждениями, диспутами. Участники второй смены фотографировали диких животных, которых встречали сами. У нас будет конкурс фотографий, а потом мы изготовим альбом с описанием животных, которые обитают вокруг нас, и такой альбом получит каждый клуб», – рассказала Елена Кобахия.

30 июля подошла к концу первая смена лагеря, и в горы поднялись ребята второй смены.