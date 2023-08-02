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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ

Новости Среда, 02 августа 2023 22:49
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УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Министром обороны Республики Абхазия Владимиром Ануа утверждены новые подходы в подготовке младших командиров. Основная цель подготовки – повышение военно-профессиональной подготовки младших командиров, их способности уверенно решать задачи поддержания правопорядка и воинской дисциплины, твердого уставного порядка в подразделениях, обучение и воспитание личного состава, способности в боевых условиях управлять подчиненными в сложной обстановке современного боя.

Курсы подготовки младших командиров спланированы на базе Сухумского высшего общевойскового командного училища и войдут в систему военно-профессиональной подготовки кадров Вооруженных сил.

Командирская подготовка личного состава будет проводиться в течение всего учебного года. Продолжительность курса обучения 1 месяц. Количество наборов в год не менее 4-х, состав учебной группы определяется исходя из потребности войск.

Программой подготовки предусмотрены теоретические и практические занятия. При этом соотношение теории и практики составит 30% и 70 % учебного времени соответственно.

В основе обучения: тактико-специальные учебные дисциплины, специальные практические занятия по применению вооружения и военной техники в современном бою, с учетом опыта Специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации.

На курсы обучения будут зачислены наиболее подготовленные военнослужащие, обладающие необходимыми качествами младшего командира, прошедшие комиссию профессионально ориентированного отбора.

По завершении обучения предусмотрена итоговая аттестация, по результатам которой будет дана комплексная оценка знаний, умений и навыков обучающихся.

Подготовка ведется по методике, разработанной Генеральным штабом Вооруженных Сил, и включает в себя программы подготовки, учебно-методический комплекс для проведения всех видов занятий.

К занятиям привлечены наиболее подготовленные специалисты Генерального штаба Вооруженных сил и преподавательский состав СВОКУ.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 02 августа 2023 22:54

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