СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ АБХАЗИИ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Третий любительский турнир по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии планируется провести в Сухуме с 21 по 31 августа.

Турнир, целью которого является пропаганда здорового образа жизни и организации активного досуга молодых специалистов министерств и ведомств Абхазии, будет проходить на мини-футбольном поле у Совмина.

Заявки на участие команд принимаются до 10 августа.

Организаторами турнира выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация футбола.

Отметим, что в первом турнире, проходившем в 2020 году победителем стала команда Министерства внутренних дел Абхазии, во втором турнире, прошедшем в 2022 году победителем стала команда СГБ.