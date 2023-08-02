АЖД ВОССТАНОВЛИВАЕТ ВОКЗАЛЫ И СТАНЦИИ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии восстанавливают сразу несколько вокзалов и станций. Продолжаются работы по замене крыши ж/д вокзала «Гудаута». Все помещения очищены от строительного мусора, который остался от демонтажа старый крыши. На сегодняшний день, закуплены все необходимые стройматериалы, идёт подготовка для замены новой кровли. Вторым этапом будет приведен в порядок и фасад здания.

На станции «Абатаа» в Гагре завершены подготовительные работы, скоро приступят к укладке брусчатки и ремонту балюстрады. Электропроводка уже проведена.

На платформе «Гагрыпш» капитально отремонтируют крышу и фасад.

На днях начнут устанавливать новые балясины на главном железнодорожном вокзале в Сухуме. На перроне уложат новую брусчатку. На грузовом дворе Сухумского вокзала пеняется кровля пакгауза.

Установят новые балясины и на платформе «Гума».

В Сухуме, бригады АЖД очистили и начали красить эстакады.

Одна из самых примечательных – платформа «Псырцха» в Новом Афоне. По данным Абхазской железной дороги, деньги на ремонт выделили местные инвесторы.

Платформа «Псырцха» была открыта в 1944 году. Изначально она называлась «Дача», потом ее переименовали в «Агараки» и только в 1967 году присвоили название, которое существует по сей день.