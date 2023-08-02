 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Если депутаты парламента Абхазии проголосуют за законопроекты, разрешающие продажу иностранцам апарт-отелей, митингов в Сухуме не…
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
июня 24 2023
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА ДВА ЛЕТНИХ МЕСЯЦА ПЕЩЕРУ «АБРАСКИЛА» ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 2000 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 02 августа 2023 22:24
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА ДВА ЛЕТНИХ МЕСЯЦА ПЕЩЕРУ «АБРАСКИЛА» ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 2000 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Около 2000 человек посетили пещеру «Абраскила» в селе Отап Очамчырского района за два летних месяца.Руководство туробъекта ожидало роста количества посетителей в этом году, но показатель остался на прошлогоднем уровне. Все из-з того, что пещера не указана во многих экскурсионных маршрутах.

«Туристы в основном приезжают на автомобилях, экскурсионные автобусы здесь не останавливаются», – рассказал Sputnik директор объекта Астамур Адлейба.

Ежедневно Отапскую пещеру посещают до 50 человек. Экскурсия длится 40 минут. Гостям при входе предоставляются защитные каски и резиновые сапоги.

Пещеру Абраскила открыли в середине XIX века. Спелеологи изучили только 2,5 километра. Для экскурсий отведено 800 метров. На сводах можно увидеть сталактиты, а в галереях – сталагнаты и сталагмиты, один из них десятиметровый. Считается, что к нему был прикован герой абхазских легенд Абраскил.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 02 августа 2023 22:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ПООБЕЩАЛ ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ ТУРИСТАМ ЛАЙНЕРА «ASTORIA GRANDE» АЖД ВОССТАНОВЛИВАЕТ ВОКЗАЛЫ И СТАНЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.