ЗА ДВА ЛЕТНИХ МЕСЯЦА ПЕЩЕРУ «АБРАСКИЛА» ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 2000 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Около 2000 человек посетили пещеру «Абраскила» в селе Отап Очамчырского района за два летних месяца.⠀Руководство туробъекта ожидало роста количества посетителей в этом году, но показатель остался на прошлогоднем уровне. Все из-з того, что пещера не указана во многих экскурсионных маршрутах.

«Туристы в основном приезжают на автомобилях, экскурсионные автобусы здесь не останавливаются», – рассказал Sputnik директор объекта Астамур Адлейба.⠀

Ежедневно Отапскую пещеру посещают до 50 человек. Экскурсия длится 40 минут. Гостям при входе предоставляются защитные каски и резиновые сапоги.⠀

Пещеру Абраскила открыли в середине XIX века. Спелеологи изучили только 2,5 километра. Для экскурсий отведено 800 метров. На сводах можно увидеть сталактиты, а в галереях – сталагнаты и сталагмиты, один из них десятиметровый. Считается, что к нему был прикован герой абхазских легенд Абраскил.