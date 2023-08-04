ПЛАН ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 162%

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. В июле 2023 года при плане в размере 271,8 млн руб. сумма начислений таможенных платежей составила 439,4 млн руб. – 162%. В сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, в текущем году объем начисления таможенных платежей увеличились на 180,0 млн руб. (в июле 2022 года – 259,4 млн руб.).

По итогам за 7 месяцев таможенными органами начислено 1 млрд 952 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года больше на 335,1 млн руб. (за 7месяцев 2022 года – 1 млрд 616,9 млн руб.).

Плановый показатель по таможенным платежам за 7 месяцев 2023 года в размере 1 млрд. 582,3 млн. руб. выполнен на 123%.