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Абхазия Информ

СУХУМСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ ВЫНЕСЕН ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЛЬБЕРТА КИНОСЬЯН

Новости Пятница, 04 августа 2023 21:28
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СУХУМСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ ВЫНЕСЕН ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЛЬБЕРТА КИНОСЬЯН

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. Сухумским районным судом под председательством судьи Степанова А.Г. вынесен оправдательный приговор в отношении Киносьян Альберта Жирайровича, 1978 года рождения, обвиняемого органом предварительного расследования в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности т.е. по ч. 1 ст. 126 (изнасилование) и ч. 1 ст. 127 (насильственные действия сексуального характера) УК РА в отношении гражданки Республики Узбекистан, 1976 года рождения (данные о личности которой не подлежат разглашению в ее интересах).

Киносьян А.Ж. было предъявлено обвинение в том, что 1 марта 2020 года в с. Гумыста, Сухумского района, управляя автомашиной марки «Ниссан Патруль», силой усадил на переднее пассажирское сиденье гражданку Республики Узбекистан, 1976 года рождения и увез ее в домовладение в районе пос. Лечкоп с. Гумыста, в котором, сломив сопротивление последней против ее воли, совершил над ней акт полового насилия в неестественной форме.    

Киносьян А.Ж. судом был полностью оправдан, несмотря на наличие в материалах уголовного дела заявления потерпевшей о совершенном над ней преступлении, судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшей: по выводам которых, состояние потерпевшей в момент осмотра было характерным для лиц подвернутых сексуальному насилию, а также заключения молекулярно-генетической экспертизы: по выводам которой в теле потерпевшей обнаружены биологические следы оправданного Киносьян А.Ж.

В отношении оправданного в ходе предварительного и судебного следствия судом была избрана мера пресечения в виде залога.    

По получению полного текста приговора, а также протоколов судебных заседаний, прокуратурой Сухумского района данный приговор будет обжалован в уголовную коллегию Верховного суда РА в кассационном порядке.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 04 августа 2023 21:32

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