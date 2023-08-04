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Абхазия Информ

КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИЕЙ ВС ОТМЕНЕН ПРИГОВОР СУДА ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 04 августа 2023 21:32
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КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИЕЙ ВС ОТМЕНЕН ПРИГОВОР СУДА ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 4 августа 2023. Абхазия-Информ. Кассационной коллегией Верховного суда Абхазии по уголовным делам по результатам рассмотрения кассационного представления Генеральной прокуратуры был отменен приговор суда Ткуарчалского района от 24 мая 2023 года, в отношении Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Сар-оглы А.Р, и Гогуа М.С., которые обвинялись органом предварительного расследования в совершении разбойного нападения на сотрудников центральной больницы г. Ткуарчал перевозивших денежные средства для выдачи заработной платы сотрудникам Ткуарчалской больницы в декабре 2018 года, а также незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия группой лиц.

Этим же определением уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

В качестве одного из доводов для отмены приговора суда - Генеральная прокуратура Республики Абхазия представила в Верховный суд Республики Абхазия, сведения о нарушении судьей Ткуарчалского района – тайны совещательной комнаты.

Так, согласно сведениям из автоматизированной судебно-информационной системы суда, за время нахождения в совещательной комнате, судья одновременно с изготовлением полного текста приговора в отношении Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Сар-оглы А.Р, и Гогуа М.С. за период времени с 30 марта 2023 года по 24 мая 2023 года рассмотрел 12 административных дел, 25 гражданских дел, кроме того, направил ходатайство о изменении территориальной подсудности уголовного дела в Верховный суд Абхазии.

Помимо указанных нарушений прокуратура обратила внимание вышестоящего суда на ряд других грубых нарушений уголовного- и уголовно-процессуального законодательства.

По получению полного текста кассационного определения Верховного суда Республики Абхазия генеральным прокурором будет рассмотрен вопрос о направлении в отношении судьи жалобы в квалификационную коллегию судей, а также изучены законность принятия решений за указанный период.

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступлении приговора в законную силу.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 04 августа 2023 21:39

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